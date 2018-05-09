Александр Балыбердин: День Победы до сих пор вспоминаю со слезами

Полковника Александра Балыбердина война застала 12-летним мальчишкой. «Мы тогда жили в Кировской области , в городе Котельнич . Отец и братья ушли на фронт, а я пошел работать в колхоз. Тогда фронту очень нужно было зерно, поэтому мы брались за любую работу — лишь бы вырастить хороший урожай», — вспоминает ветеран.

О том, что советские войска победили, он услышал по радио. «Это было необыкновенный день, который я до сих пор не могу вспоминать без слез, — говорит Балыбердин. — Победа досталась нам очень тяжелой ценой. Отец погиб под Сталинградом, старший брат Геннадий не вернулся с Прибалтийского фронта, зато средний брат, Аркадий, сменив за войну четыре танка, пришел домой невредимым».

После войны Александр Балыбердин выбрал карьеру военного. 37 лет он прослужил во внутренних войсках, пять раз участвовал в параде Победы на Красной площади. «Я очень рад, что страна наша страна продолжает жить — развивается, процветает и с уважением относится к своим ветеранам», — сказал он.