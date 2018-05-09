Граждане стран СНГ почтили память советских воинов в Базеле в Швейцарии

БАЗЕЛЬ, 9 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Граждане стран СНГ, живущие и работающие в Швейцарии , в День Победы почтили в Базеле память советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. К могиле на кладбище «Хёрнли», где похоронены четверо красноармейцев, погибших во время побега из нацистского плена, они возложили венки и цветы.

В церемонии, проходившей под музыку военных лет, приняли участие сотрудники посольства России в Швейцарии, постоянного представительства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, генерального консульства РФ, дипломаты государств СНГ. Состоялось шествие «Бессмертного полка».

"Это праздник со слезами на глазах — война затронула практически каждую нашу семью", — заявил, выступая на торжественной церемонии, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин . «Мы должны вечно хранить память о тех, кто не вернулся с войны», — отметил он.

В беседе с ТАСС российский посол подчеркнул, что акция «Бессмертный полк» проходит в Базеле уже в третий раз. «Это инициатива наших соотечественников — местных жителей, которые несмотря на то, что 9 мая — это будний, рабочий день в Швейцарии, отпросились с работы, отпросили своих детей из школ и приняли участие в этой святой акции», — сказал Гармонин. «Важно передать память о войне нашим внукам, чтобы предотвратить фальсификацию истории. Попытки искажения истории мы сейчас наблюдаем, когда в некоторых странах из фашистских прихвостней пытаются сделать героев, пытаются замолчать подвиг советского народа, умалить значение Великой Победы», — подчеркнул собеседник агентства.

Берна, В этом году участников торжественной церемонии в Базеле было больше, чем в прошлом: они приехали из Цюриха Фрибура , Женевы, других швейцарских городов, а также из соседней Франции . Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов , такое активное участие говорит о том, что «память о войне, о том подвиге, который совершили все народы Советского Союза, жива и будет жить».

"Мы будем продолжать поддерживать эти традиции, будем добиваться того, чтобы никогда больше на Земле не было нацизма, притязаний на расовое превосходство, на доминирование в мире. Собственно, этими проблемами мы как профессионалы-дипломаты занимаемся на женевской международной площадке, и мы будем добиваться того, чтобы наши инициативы, выдвигаемые традиционно на этот счет, поддерживались бы все большим числом государств", — заключил глава российской дипмиссии.