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В Казани стартует X Международный экономический саммит
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В Казани стартует X Международный экономический саммит 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ИА "Тема Казань"
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. X Международный экономический саммит "Россия — Исламский мир: KazanSummit" стартует 10 мая в столице Татарстана. Задача нынешней встречи, как и в прошлые годы, — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Ожидается, что участие в KazanSummit примут, в частности, президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОИС Юсеф Усаймин, а также министры из стран — участниц Организации исламского сотрудничества, представители российского МИД и бизнес-сообщества.
Программу откроет крупнейшая в России профильная выставка Russia Halal Expo, где производители из РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья представят свою продукцию халяль и услуги. Кроме того, в первый день саммита будут представлены проекты-стартапы молодых предпринимателей стран ОИС, участники саммита также обсудят опыт создания партнерских финансовых проектов в России, вопросы национальных стандартов халяль, международный опыт реализации государственно-частного партнерства и российско— египетские отношения.
На площадке саммита пройдет форум молодых дипломатов стран ОИС, фестиваль кухонь «Россия — Исламский мир», а завершит первый день торжественный прием от имени президента Татарстана.
Во второй день участники саммита обсудят потенциал российского экспорта на рынок стран ОИС, халяльный туризм, а также роль женщин в бизнесе. Закроет форум развлекательная программа: фестиваль кухонь народов исламского мира и показ мод Silk Fashion Way.
В минувшем году KazanSummit посетило более 2 тыс. гостей из 50 стран. Участники дискуссий затронули такие темы, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, туризм, исламское образование.
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