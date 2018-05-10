В Казани стартует X Международный экономический саммит

Ожидается, что участие в KazanSummit примут, в частности, президент Татарстана Рустам Минниханов , генеральный секретарь ОИС Юсеф Усаймин, а также министры из стран — участниц Организации исламского сотрудничества, представители российского МИД и бизнес-сообщества.

Программу откроет крупнейшая в России профильная выставка Russia Halal Expo, где производители из РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья представят свою продукцию халяль и услуги. Кроме того, в первый день саммита будут представлены проекты-стартапы молодых предпринимателей стран ОИС, участники саммита также обсудят опыт создания партнерских финансовых проектов в России, вопросы национальных стандартов халяль, международный опыт реализации государственно-частного партнерства и российско— египетские отношения.

На площадке саммита пройдет форум молодых дипломатов стран ОИС, фестиваль кухонь «Россия — Исламский мир», а завершит первый день торжественный прием от имени президента Татарстана.

Во второй день участники саммита обсудят потенциал российского экспорта на рынок стран ОИС, халяльный туризм, а также роль женщин в бизнесе. Закроет форум развлекательная программа: фестиваль кухонь народов исламского мира и показ мод Silk Fashion Way.

В минувшем году KazanSummit посетило более 2 тыс. гостей из 50 стран. Участники дискуссий затронули такие темы, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, туризм, исламское образование.