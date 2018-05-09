Памяти Неизвестного солдата. Что мешает нам увековечить пропавших на войне?

За последние три года более 3 тысяч семей в Татарстане узнали о судьбе своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. О том, что мешает вести поисковую работу, рассказал заведующий музеем-мемориалом ВОВ Михаил Черепанов

Президент РФ Владимир Путин возглавил общественное движение под названием «Бессмертный полк России», среди главных задач которого розыск сведений о судьбах военнослужащих, считающихся пропавшими без вести. Инициаторы движения понимают, что поисковая и архивная работа должна вестись не по праздничным датам и не в сезон, а постоянно и на профессиональной основе.

Пора признать

Но прежде всего необходимо политическое решение на уровне государства о юридическом признании всех военнослужащих, судьба которых неизвестна, которые не числятся среди дезертиров и предателей, — погибшими при исполнении воинского долга.

Эта проблема и моральная, и социальная. Мы единственное государство в мире, не признавшее миллионы своих защитников погибшими.

Что такое быть семьёй пропавшего без вести — помнят миллионы наших сограждан. Некоторые сотрудники военкоматов и социальных служб до сих пор намекают, что кормилец данной семьи юридически погибшим не считается. А значит, государство не обязано компенсировать вдовам и детям ни моральный, ни материальный ущерб. Чувство без вины виноватого остаётся в душах десятков миллионов россиян до сих пор.

Об этой проблеме написали в своём обращении к Президенту РФ ветераны Великой Отечественной войны Татарстана ещё в 2013 году. Вопрос о признании без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, погибшими постоянно обсуждается на заседаниях Комиссии Общественной палаты РФ . Ведь того, кто считается «пропавшим», а значит — живым — невозможно увековечить.

Ставки есть, техники нет 100-летний юбилей Республики Татарстан и грядущее 75-летие Победы — поводы вспомнить, что только в нашей республике до сих пор около 180 тысяч так называемых «пропавших без вести» в годы Второй мировой войны.

Вы думаете, кто-то сегодня их ищет, кроме самих родственников? Какая-то государственная или общественная организация ежедневно ведет работу на поисковых сайтах со списками погибших, умерших от ран и в плену? Могу точно сказать: такой организации в Российской Федерации и даже в нашем Татарстане, к сожалению, нет. Даже созданное Поисковое Движение России, а в Татарстане общественное молодежное объединение «Отечество», занимается всего лишь военной археологией, поиском медальонов в раскопах. Это совсем другие масштабы: ежегодно все поисковики страны находят и опознают в лучшем случае десяток солдат, считавшихся пропавшими без вести.

Есть ли решение этой проблемы?

При поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в Парке Победы в Казани открыт историко-мемориальный комплекс «Книга Памяти». Выделены три ставки сотрудников. Но для начала систематической поисковой работы по розыску сведений о погибших земляках нет главного — элементарных компьютеров.

А время не ждет. Уже детям погибших на фронте по 80 лет. Уже внукам под 70.

Мы, сотрудники Мемориала «Книга Памяти» и активисты Ассоциации «Клуб Воинской Славы» ещё и ещё раз обращаемся с предложением ко всем заинтересованным инстанциям: «Давайте сделаем архивный розыск пропавших без вести красноармейцев профессиональным делом при постоянной и ощутимой государственной поддержке. Необходимо финансирование не только поисковых экспедиций, фестивалей и конкурсов, реконструкции воинских надгробий. Важно, чтобы профессиональную помощь в розыске сведений о своих родственниках наши сограждане получали круглый год от специалистов соответствующей квалификации. Главное, чтобы татарстанцы знали, куда можно обратиться за методической помощью».

А об эффективности нашей работы можно судить по электронной книге Памяти РТ, которая доступна каждому посетителю Парка Победы в Казани и Музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском кремле.

Знают о ней и более 3 тысяч семей Татарстана, получивших от нас извещения с данными о гибели своих родственников в годы Второй мировой войны только за 2015-2018 годы.

И делаем мы это с помощью учащихся казанских гимназий № 6, 96, 139, школ № 23, 38, 67. В ходе маршей Памяти по районам Татарстана юные поисковики раздают извещения с теми сведениями, которых семьи ждали 75 лет.

За последние годы активисты ассоциации «Клуб Воинской Славы», курсанты «Школы Юного Поисковика» Дворца детского творчества им. А. Алиша Казани, Дома детско-юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района, Центра дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района и Центра детского творчества «Олимп» Приволжского района побывали в Актанышском, Альметьевском Буинском , Верхнеуслонском, Кукморском, Лаишевском, Нижнекамском , Нурлатском, Рыбнослободском, Тетюшском районах республики. Большая работа проведена в Казани. И мы готовы помочь жителям всех регионов Татарстана, которые обратятся за помощью.

Восточные регионы

В бассейне реки Ик находятся четыре района Республики Татарстан — Азнакаевский, Мензелинский, Муслюмовский и Ютазинский. По данным автора этих строк Михаила Черепанова, не вернулись с фронта с 1939 по 1945 годы 26 877 уроженцев и жителей этой зоны.

Из них 14 236 человек до сих пор юридически считаются «пропавшими без вести», то есть не погибшими.

В том числе из Азнакаевского района — 5153 человека,

из Мензелинского района — 3504 человека,

из Муслюмовского района — 3382 человека,

из Ютазинского района — 2197 человек.

Предлагаем администрациям этих районов свои услуги по систематическому розыску их земляков. Нужно спешить, скоро эти похоронки выдавать будет уже некому. Стоит вспомнить и о тех, кто так и не получил достойной оценки своих заслуг перед родиной. Список участников ВОВ из четырех районов РТ, не получивших заслуженные награды, смотрите здесь. Возможно, кто-нибудь из них — ваш родственник.