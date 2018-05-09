Комплексы «Искандер» и системы «Ураган» впервые участвовали в параде во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ , 9 мая. / ТАСС /. Более 20 тыс. человек и 40 единиц боевой техники участвовали в параде Победы в городе воинской славы Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МВД Северной Осетии.

Несмотря на дождь, который шел в столице республики с утра, люди пришли на парад с детьми, привели под руку своих стариков. Впрочем, дождь к началу парада закончился.

Вячеслав Битаров. "Наш народ героически сражался и защитил свое Отечество. Он отстоял свою свободу, на борьбу с врагом встали все. В этом героизме принимал участие и многонациональный народ Осетии, сражаясь плечом к плечу с сыновьями и дочерями всех народов", — обратился с приветственной речью глава Северной Осетии

Военный парад прошел на площади Свободы с участием более 1 тыс. военнослужащих и 40 единиц боевой техники 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Его открыла колонна ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, военной службы и правоохранительных органов

Впервые на марше в парадном расчете прошли реактивные системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В завершение парада выступил сводный военный оркестр 58-й армии ЮВО под управлением военного дирижёра майора Артёма Лазутского.

"Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" в этом году собрал в Северной Осетии более 25 тыс. человек. Шествия прошли во всех районных центрах Северной Осетии, а также в маленьких селах, в том числе горных.

Во Владикавказе участниками стали более 15 тыс. горожан, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД.

Зарина Бритаева прошла в колонне впервые с портретом тети Бадисы Бритаевой. Готовилась к участию в акции основательно, прочитав всю информацию о героической родственнице. «Это великая сила — память, которой мы можем хоть как-то отплатить подвиг тех, кто подарил нам жизнь и свободу. Бадисы давно нет в живых, семья бережно хранит ее многочисленные награды, в том числе медали „За взятие Берлина“ и орден Красного Знамени. И сегодня она вновь в строю, она — живая, они все живые», — не сдерживая слез поделилась переживаниями с ТАСС Зарина.

Участников «Бессмертного полка» заполнившие площадь Свободы и проспект Мира приветствовали дружными возгласами «Ура!» и аплодисментами. Ветераны Великой Отечественной войны отдавали им честь с трибун, тайком утирая слезы.

В акции участвовал и глава Северной Осетии вместе с сыновьями и внуками. Портрет Героя Советского Союза Петра Барбашова, закрывшего собой вражеский дзот в боях на подступах в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ) в 1942 году, нес племянник Юрий Барбашов, который прибыл из Красноярска . «Память о той войне, подвигах народа будет жить вечно, а вместе с тем будут живы герои», — сказал Барбашов.

Праздничные мероприятия продолжились в центральном парке Владикавказа, где развернуты полевые кухни и проходят выступления творческих коллективов республики. На набережной возле гостиницы «Владикавказ» открылась выставка военной техники. Там можно не только сфотографироваться с боевой техникой, но и осмотреть танки и гаубицы изнутри.

Впервые в Национальном музее Владикавказа организована и выставка «Не стыдитесь наших лиц» в память об уроженцах Северной Осетии, погибших в фашистских лагерях.

На ней представлены уникальные фотопортреты с регистрационных карточек немецких концлагерей, а также фотографии, зафиксировавшие быт советских военнопленных. Работа над фотоэкспозицией началась еще четыре года назад.

Во Владикавказе до конца праздничного дня ожидаются народные гуляния с полевой кухни и концертами, выставками мастеров национальных промыслов. Завершатся мероприятия фейерверком.

Более 110 тыс. человек отправила на поля сражений Великой Отечественной войны Осетия. Не вернулся с фронта каждый второй. Более 60 тыс. воинов были удостоены правительственных наград.