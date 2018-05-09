Роботы, беспилотники и Росгвардия: новинки парада Победы

«Поздравляю вас с Днем Победы! С праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны, праздником общенациональной гордости и вечной, немеркнущей памяти…. Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной Победой, это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ», — сказал Путин.

Глава государства высоко оценил подвиг советского народа.

«Он добился Победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов Холокоста пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать это. Никогда», — заверил он. По брусчатке промаршировали 13 тысяч человек — это на три тысячи больше, чем в прошлом году. Впервые прошли по Красной площади воспитанники Нахимовского училища и парадный расчет военной полиции. Новыми участниками стали кадеты Московского президентского училища войск Росгвардии. Чеканный шаг сменился шумом моторов. Возглавил парад, уже по традиции, танк Победы Т-34. Он проехал по брусчатке в сопровождении мотовездехов со штандартами десяти фронтов Великой Отечественной войны. Дистанция — всего 800 метров. Скорость — 10-15 километров в час. Техника идет по желтой разметке — это ориентир для механиков. Впервые в истории в параде участвуют роботы боевой Уран-6 и робот-сапер Уран-9. В бою управляют ими просто — с планшета. Беспилотники «Корсар» и «Катран» — последний и правда похож на акулу — теперь тоже в арсенале. Наравне с авиацией. Воздушную часть парада открыли вертолеты. Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. В небе — стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22 и знаменитые турбовинтовые «Медведи» Ту-95. Дозаправка белого лебедя Ту-160 в воздухе — не каждому летчику под силу. И в воздухе тоже не без премьер. Над Красной площадью — пара Су-57 и Миг-31 с ракетной системой «Кинжал». Кстати, прилетели они на Красную площадь с восьми разных аэродромов. Тем сложнее.

Пилотов и солдат еще ждет разбор полетов — командиры укажут на помарки. Вся техника на параде без боекомплектов. У военных 9 мая — совсем мирные цели.

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