В хорватском городе Бели-Манастир отдали дань памяти советским воинам

"Сегодня, в День Победы, мы отдаем дань памяти нашим погибшим солдатам. Здесь покоится герой Советского Союза лейтенант Мусин Василий Петрович (1914-1944), а также 12 солдат, чьи имена неизвестны. К сожалению, в последнее время стараются забыть роль СССР в войне. Но мы рады, что сегодня здесь мы празднуем этот праздник вместе", — заявил посол РФ в Хорватии Анвар Азимов

Венки и цветы к памятнику возложили сотрудники российского посольства, представители власти города, участники антифашистских организаций, местные жители и российские соотечественники.

Памятник советским солдатам был недавно отремонтирован усилиями российского посольства, территорию у монумента облагородили, разбив вокруг шестиметровой гранитной стелы со звездой парк из молодых березок.

По словам Азимова, на территории Хорватии расположены 11 советских захоронений с монументами. На каждом из них сегодня побывают сотрудники российской дипмиссии. Центральные праздничные мероприятия пройдут в городе Батина, где в крупнейшем на Балканах воинском захоронении покоятся свыше 1200 советских солдат и югославских партизан.