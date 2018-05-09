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В хорватском городе Бели-Манастир отдали дань памяти советским воинам
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В хорватском городе Бели-Манастир отдали дань памяти советским воинам 

ТАСС 1 час назад
БЕЛИ-МАНАСТИР /Хорватия/, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские дипломаты и жители хорватского города Бели-Манастир почтили в среду минутой молчания память советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Как сообщил корреспондент ТАСС с места события, в торжественной церемонии приняли участие около 150 человек.
"Сегодня, в День Победы, мы отдаем дань памяти нашим погибшим солдатам. Здесь покоится герой Советского Союза лейтенант Мусин Василий Петрович (1914-1944), а также 12 солдат, чьи имена неизвестны. К сожалению, в последнее время стараются забыть роль СССР в войне. Но мы рады, что сегодня здесь мы празднуем этот праздник вместе", — заявил посол РФ в Хорватии Анвар Азимов.
Венки и цветы к памятнику возложили сотрудники российского посольства, представители власти города, участники антифашистских организаций, местные жители и российские соотечественники.
Памятник советским солдатам был недавно отремонтирован усилиями российского посольства, территорию у монумента облагородили, разбив вокруг шестиметровой гранитной стелы со звездой парк из молодых березок.
По словам Азимова, на территории Хорватии расположены 11 советских захоронений с монументами. На каждом из них сегодня побывают сотрудники российской дипмиссии. Центральные праздничные мероприятия пройдут в городе Батина, где в крупнейшем на Балканах воинском захоронении покоятся свыше 1200 советских солдат и югославских партизан.
ТАСС: последние новости
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