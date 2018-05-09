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ICO лучше венчурных фондов считает Чанпен Джао
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ICO лучше венчурных фондов считает Чанпен Джао 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Глава криптовалютной торговой платформы Binance Чанпен Чжао, высказался о том, что первичное размещение монет (ICO) гораздо выгоднее, чем фонды венчурного капитала (VC), даже при условии высокого риска неудачного результата.
«ICO — инструмент, который не просто неплохо бы, а обязательно следует иметь в своем арсенале» — таким заголовком поста Чжао выражает свою позицию в поддержку ICO, заявляя о том, что привлечь денежные средства с его помощью в 100 раз легче, если не больше, чем посредством традиционных VC. К этому заключению Чжао пришел, проанализировав сотни проектов. И поскольку ICO — более простой способ привлечения инвестиций, появится в сотни раз больше стартапов, где можно будет запустить ICO. И эти стартапы будут прекрасно профинансированы.
Чжао также отметил, что лишь некоторые VC-инвесторы разбираются в той отрасли, в которую вкладывают свои средства, в то время, как большинство не имеют какого-то четкого представления об этом. Чувствуется значительная нехватка практики ведения стартапов и недостаточное понимание технологий проектов.
Чжао допускает, что в настоящее время рынок ICO еще находится на этапе становления, поэтому периодически сталкивается с различными проблемами. Однако большую часть ICO-проектов, по его мнению, ждет успех.
Некоторые венчурные фонды занимаются инвестированием в ICO. По словам Чжао, они «держат нос по ветру» и отлично ориентируются в нынешних реалиях.
текст: Марина Шматкова, фото: Steemit
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