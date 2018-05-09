«Танцплощадка 40‐х»: ветераны станцевали вальс в Красноярске

В рамках празднования 73‐й годовщины Победы в Красноярске организовали «Танцплощадку 40‐х». Под живое исполнение ветераны танцевали вальс, кадриль, мазурку и даже фокстрот. Одна из таких пар попала на видео.

В администрации города отметили, что ежегодно это мероприятие традиционно посещают ветераны, несмотря на то, что большинству их них уже далеко за 90.