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«Танцплощадка 40‐х»: ветераны станцевали вальс в Красноярске
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«Танцплощадка 40‐х»: ветераны станцевали вальс в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
В рамках празднования 73‐й годовщины Победы в Красноярске организовали «Танцплощадку 40‐х». Под живое исполнение ветераны танцевали вальс, кадриль, мазурку и даже фокстрот. Одна из таких пар попала на видео.
В администрации города отметили, что ежегодно это мероприятие традиционно посещают ветераны, несмотря на то, что большинству их них уже далеко за 90.
Сразу после шествия «Бессмертный полк» на площади Мира красноярцы хором спели «День победы», попав в Книгу рекордов России. В акции приняли участие 14 тысяч человек.
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