Более 20 сельских жителей госпитализированы на северо-западе Китая с подозрением на пищевое отравление 

Сиань, 9 мая /Синьхуа/ — В общей сложности 26 сельских жителей в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, сообщили местные власти в среду.
Вспышка пищевого отравления была зарегистрирована после поминального обеда во второй половине дня минувшего вторника в уезде Цинцзянь г. Юйлинь, когда у приглашенных на обед сельских жителей появились симптомы тошноты и рвоты, сообщило уездное правительство.
По состоянию на полдень среды, два человека находятся в критическом состоянии, остальные 24 человека остаются под наблюдением в больнице, их состояние стабильно.
Ведется расследование инцидента. -0-