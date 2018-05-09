Более 20 сельских жителей госпитализированы на северо-западе Китая с подозрением на пищевое отравление

Сиань, 9 мая / Синьхуа / — В общей сложности 26 сельских жителей в провинции Шэньси /Северо-Западный Китай / были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление, сообщили местные власти в среду.

Вспышка пищевого отравления была зарегистрирована после поминального обеда во второй половине дня минувшего вторника в уезде Цинцзянь г. Юйлинь, когда у приглашенных на обед сельских жителей появились симптомы тошноты и рвоты, сообщило уездное правительство.

По состоянию на полдень среды, два человека находятся в критическом состоянии, остальные 24 человека остаются под наблюдением в больнице, их состояние стабильно.

Ведется расследование инцидента. -0-