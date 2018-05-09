Помощь в рублях: сколько получают костромские ветераны, дожившие до 73 годовщины Победы?

С каждым годом в Костромской области становится все меньше людей, которые были свидетелями Великой Отечественной войны, помогали Родине выстоять. В 2016 году не стало последнего в нашем регионе Героя Советского Союза — Геннадия Гузанова. По данным департамента по труду и социальной защите населения, на 1 марта 2018 года в Костромской области проживало 7 тысяч 326 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 2 тысячи 516 — в Костроме

Среди них:

· инвалиды Великой Отечественной войны — 234 человека;

· участники Великой Отечественной, ставшие инвалидами, — 308;

· участники Великой Отечественной войны — 37;

· бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 106;

· награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 141.

На сегодняшний день участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут получать две пенсии: по инвалидности и страховую по старости. Но ветераны, не получающие одновременно с пенсией по старости пенсию по инвалидности, имеют право на надбавку, равную одной минимальной пенсии по старости, сообщает костромское отделение ПФР

Также законодательство позволяет повысить на 100 процентов минимальный размер пенсии по старости участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Вдовы погибших во время войны солдат, не вступавшие в новый брак, тоже могут получать сразу две пенсии — страховую по старости и государственную по случаю потери кормильца.

Есть еще дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, на которое имеют право участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто. Для них размер обеспечения составит 1 тысячу рублей.

Вдовы погибших и умерших инвалидов Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период, могут получать обеспечение в размере 500 рублей.

Кроме того, ветераны получают ежемесячные денежные выплаты, размер которых зависит от категории получателя. При условии отказа от «соцпакета» размер выплаты составляет:

· для инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами, а также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тюрем и гетто, имеющих инвалидность, — 5 тысяч 180 рублей 46 копеек

· для участников Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тюрем и гетто, не имеющих инвалидности, — 3 тысячи 885 рублей 33 копейки

· для граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 2 тысячи 850 рублей 26 копеек

· для членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны; для военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, — 1 тысячу 555 рублей 13 копеек.