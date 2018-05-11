Пашинян проведет первое заседание правительства Армении

ЕРЕВАН , 11 мая — РИА Новости . Первое заседание правительства Армении под руководством нового премьер-министра Никола Пашиняна пройдет в пятницу в Ереване, сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно сообщению, очередное правительственное заседание начнется в 10.00 мск. Традиционно кабмин Армении собирается каждый четверг. Согласно правительственному сайту, в повестку очередного заседания включены 16 вопросов, в том числе о создании научно-исследовательского военно-технического института.

Ранее Пашинян заявил, что заседание будет открытым для журналистов, вопреки законодательным поправкам, предложенным прежним правительством.

Кадровые решения

Все члены правительства, кроме самого Пашиняна, являются исполняющими обязанности глав министерств. Пока назначены главы напрямую подчиняющихся премьеру полиции и Службы национальной безопасности (СНБ) — ими стали Валерий Осипян и Артур Ванецян, занимавшие руководящие посты в столичных управлениях двух силовых структур. Должность главы аппарата премьера занял член возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

Процедура формирования правительства

Пашинян был избран премьер-министром 8 мая. Согласно конституции Армении, в пятидневный срок после своего назначения он должен предложить президенту кандидатуры вице-премьеров и министров. В 20-дневный срок после формирования правительства в Национальное собрание (парламент) страны должна быть представлена программа кабмина.

Парламент должен одобрить программу в течение семи дней. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.