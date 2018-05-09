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Рамзан Кадыров стал первым обладателем нового чеченского ордена «Герой Отечества»
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Рамзан Кадыров стал первым обладателем нового чеченского ордена «Герой Отечества» 

Говорит Москва 2 часа назад
Орден на параде Победы в Грозном Кадырову вручил спикер парламента Магомед Даудов, передаёт РИА Новости.
Награду учредили 1 марта этого года.
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