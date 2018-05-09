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«Терминатор» на Красной площади
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«Терминатор» на Красной площади 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: RT на русском
RT360 представляет панорамное видео с камеры, установленной на новейшей боевой машине огневой поддержки «Терминатор». На кадрах военная техника проезжает по Красной площади в ходе репетиции парада Победы.
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