По улицам Севастополя прошел «Бессмертный полк»

Сразу после окончания торжественного марша военнослужащих и парада военной техники по центральному кольцу города с портретами фронтовиков прошли севастопольцы. В первых рядах «Бессмертного полка» шли губернатор Дмитрий Овсянников и председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева.

Как сообщает пресс-служба правительства города, в «Бессмертном полку» приняли участие 50 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году.

«Я всех поздравляю со священным праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. Желаю нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, счастья, а всем нам, севастопольцам, процветания и успехов», — обратился к горожанам Дмитрий Овсянников.

К поздравлениям присоединилась председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева, отметив, что для города это самый важный праздник, объединивший два важнейших события в одно — День Победы и день освобождения города — немецко-фашистских захватчиков.

«Тепла, здоровья всем и главное, чтобы у нас всех было мирное небо над головой», — сказала Екатерина Алтабаева.