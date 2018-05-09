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По улицам Севастополя прошел «Бессмертный полк»
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По улицам Севастополя прошел «Бессмертный полк» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сразу после окончания торжественного марша военнослужащих и парада военной техники по центральному кольцу города с портретами фронтовиков прошли севастопольцы. В первых рядах «Бессмертного полка» шли губернатор Дмитрий Овсянников и председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева.
Как сообщает пресс-служба правительства города, в «Бессмертном полку» приняли участие 50 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году.
«Я всех поздравляю со священным праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. Желаю нашим уважаемым ветеранам крепкого здоровья, счастья, а всем нам, севастопольцам, процветания и успехов», — обратился к горожанам Дмитрий Овсянников.
К поздравлениям присоединилась председатель законодательного собрания города Екатерина Алтабаева, отметив, что для города это самый важный праздник, объединивший два важнейших события в одно — День Победы и день освобождения города — немецко-фашистских захватчиков.
«Тепла, здоровья всем и главное, чтобы у нас всех было мирное небо над головой», — сказала Екатерина Алтабаева.
Напомним, ранее правительство Севастополя приняло решение объединить два торжественных шествия «Бессмертный полк» под общим баннером, без логотипов каких-либо организаций.
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