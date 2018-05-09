Ещё
Серябкина выразила свое отношение к Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серябкина выразила свое отношение к Дню Победы 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала о том, что счастлива жить в мирное время, наслаждаться спокойствием и тишиной, которые когда-то были недосягаемы.
Девушка отметила, что она не любит пафосные слова и старается делиться с читателями своими эмоциями при помощи простых слов. «Я безумно рада, что могу жить так, как живу — думать о простом, о сложном, делать, что мне нравится, не боясь услышать оглушительный залп», — поделилась Ольга.
Певица уверена, что все люди должны выйти на улицу, чтобы подышать этим воздухом свободы и радости и заметила, что группа «Серебро» 9 мая будет работать. Серябкина считает, что для артистов, которые работают и дарят любовь, не может быть ничего более ценного.
Russianshowbiz.info: последние новости
Собчак высказалась о протестах в России Харламов обратился к Фадееву Анфиса Чехова рассказала, где нужно отдыхать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде294
Путин спас ветерана на параде Победы431
Решение США по Ирану оказалось выгодно России18
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии339
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы325
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
04:25
Польша заявила о незаконности «Северного потока-2»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение