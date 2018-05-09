Серябкина выразила свое отношение к Дню Победы

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина рассказала о том, что счастлива жить в мирное время, наслаждаться спокойствием и тишиной, которые когда-то были недосягаемы.

Девушка отметила, что она не любит пафосные слова и старается делиться с читателями своими эмоциями при помощи простых слов. «Я безумно рада, что могу жить так, как живу — думать о простом, о сложном, делать, что мне нравится, не боясь услышать оглушительный залп», — поделилась Ольга.

Певица уверена, что все люди должны выйти на улицу, чтобы подышать этим воздухом свободы и радости и заметила, что группа «Серебро» 9 мая будет работать. Серябкина считает, что для артистов, которые работают и дарят любовь, не может быть ничего более ценного.