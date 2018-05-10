Законопроект об акционировании «Почты России» прошел первое чтение в Госдуме

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об акционировании «Почты России».

В документе прописана необходимость обеспечения доступности почтовых услуг: в городских поселениях между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских поселениях — 6 км.

Кроме того, процесс акционирования будет проходить без сокращения сотрудников структуры. Отдельным пунктом прописывается решение вопроса, связанного с имуществом «Почты России». Законопроектом также предусмотрена возможность предоставления в отделениях почтовой связи услуг нотариусов.

Как сообщалось ранее, обновленный законопроект об акционировании «Почты России» был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы и членами Совета Федерации 5 апреля.

В январе 2018 г. генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов сообщал, что закон об акционировании «Почты России» может быть принят в весеннюю сессию Госдумы РФ. Законопроект об особенностях реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в акционерное общество, в котором 100% будет принадлежать государству, подготовили в 2014 г. Документ был одобрен правительством РФ.