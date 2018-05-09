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Профильный комитет Госдумы поддержал закон о реорганизации «Почты России»
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Профильный комитет Госдумы поддержал закон о реорганизации «Почты России» 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал закон о реорганизации «Почты России». По итогам обсуждений, Госдуме рекомендовано принять документ в первом чтении на пленарном заседании 10 мая. Инициатива предусматривает смену формы собственности «Почти России» — из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. При этом, государство сохранит стопроцентный контроль над структурой.
«Необходимо выработать новый подход к применению современных технологий и инноваций, а также сформировать новый взгляд на конкурентную среду и географический охват почтовых услуг», — сказал председатель профильного комитета Николай Николаев.
Нововведения также гарантируют доступность почтовых услуг для населения и сохранность рабочих мест и условий по заработной плате для сотрудников.
«Нам важно, чтобы был соблюден баланс между социальной функцией и деятельностью «Почты России» как коммерческого предприятия и, конечно, в формате непубличного акционерного общества со стопроцентным государственным участием это делать намного легче и эффективнее. Наша первоочередная задача при переходе в акционерное общество сохранить этот коллектив и обеспечить достойные условия труда на предприятии. Я уверен, что с федеральными органами исполнительной власти и с депутатами мы в кратчайшие сроки доработаем законопроект», — сказал генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов..
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