Профильный комитет Госдумы поддержал закон о реорганизации «Почты России»

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал закон о реорганизации « Почты России ». По итогам обсуждений, Госдуме рекомендовано принять документ в первом чтении на пленарном заседании 10 мая. Инициатива предусматривает смену формы собственности «Почти России» — из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. При этом, государство сохранит стопроцентный контроль над структурой.

«Необходимо выработать новый подход к применению современных технологий и инноваций, а также сформировать новый взгляд на конкурентную среду и географический охват почтовых услуг», — сказал председатель профильного комитета Николай Николаев

Нововведения также гарантируют доступность почтовых услуг для населения и сохранность рабочих мест и условий по заработной плате для сотрудников.