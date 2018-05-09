Делегация Великобритании поделилась впечатлениями о Новороссийске

Делегаты из города Ковентри в мае ездят по городам‐героям России Новороссийск не стал исключением — представители королевства побывали и там. Об этом сообщила администрация города.

Новороссийск оставил приятные впечатления у зарубежных гостей.

«Новороссийск покорил нас. И хотя мы не знаем русский, нам без перевода было понятно все, о чем говорили люди, понятны их эмоции, чувства, они не могут не трогать сердца», — рассказали члены делегации Джоел Баумонт и Генри Дрэйк,

До этого они были в Вологде . Этот город стал побратимом Ковентри.

Празднование Парада Победы завершилось в Новороссийске.