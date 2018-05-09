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Делегация Великобритании поделилась впечатлениями о Новороссийске
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Делегация Великобритании поделилась впечатлениями о Новороссийске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Делегаты из города Ковентри в мае ездят по городам‐героям России. Новороссийск не стал исключением — представители королевства побывали и там. Об этом сообщила администрация города.
Новороссийск оставил приятные впечатления у зарубежных гостей.
«Новороссийск покорил нас. И хотя мы не знаем русский, нам без перевода было понятно все, о чем говорили люди, понятны их эмоции, чувства, они не могут не трогать сердца», — рассказали члены делегации Джоел Баумонт и Генри Дрэйк,
До этого они были в Вологде. Этот город стал побратимом Ковентри.
Празднование Парада Победы завершилось в Новороссийске.
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