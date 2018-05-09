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Чем питаются солдаты, показали на площади Кирова в Петрозаводске
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Чем питаются солдаты, показали на площади Кирова в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На центральной площадке в карельской столице продолжают праздновать День Победы. На площади Кирова продолжаются мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы пройти к месту празднования, люди проходят через рамку, женщины демонстрируют содержимое сумочек, передает корреспондент портала «Карельские Вести» с места событий.
Здесь можно увидеть, чем питаются военнослужащие, которые сегодня служат в армии, в походных условиях — в случае, если нет возможности обеспечить их полевой кухней. Суточный сухой паек содержит в себе завтрак, обед и ужин.
Дети привычно облепили военную технику, выставленную на площади. Это, например, «Гвоздика» — 122-мм самоходная артиллерийская установка. Или «Нона-СВК» — 120-мм артиллерийское орудие. Или «Мста-Б» — гаубица.
Полную программу праздника в карельской столице смотрите здесь. По материалам: ptzgovorit.ru
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