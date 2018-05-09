Рустэм Хамитов принял участие в шествии «Бессмертного полка»

В центре Уфы на проспекте Октября состоялся торжественный парад в честь Дня Победы. В шествии «Бессмертного полка» промаршировал руководитель региона Рустэм Хамитов . В руках главы был плакат деда Сунагатуллы Измайлова.

Молодым парнем он ушел на войну в далеком 1941 году. Воевал в пехоте на Ленинградском фронте, был награжден медалями. В 1943 году получил ранения, домой вернулся инвалидом.