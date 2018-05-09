Рустэм Хамитов принял участие в шествии «Бессмертного полка» 

В центре Уфы на проспекте Октября состоялся торжественный парад в честь Дня Победы. В шествии «Бессмертного полка» промаршировал руководитель региона Рустэм Хамитов. В руках главы был плакат деда Сунагатуллы Измайлова.
Молодым парнем он ушел на войну в далеком 1941 году. Воевал в пехоте на Ленинградском фронте, был награжден медалями. В 1943 году получил ранения, домой вернулся инвалидом.
Ранее глава региона возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы. Республика приняла участие в акции в пятый раз. На этот раз в торжественной колонне маршировали десятки тысяч жителей Башкирии. В руках каждый нес портрет родственника — участника и ветерана Великой Отечественной войны. Редакция Ufa1 следит за торжественными мероприятиями в режиме онлайн.