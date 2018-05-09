Ещё
Рустэм Хамитов принял участие в шествии «Бессмертного полка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рустэм Хамитов принял участие в шествии «Бессмертного полка» 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
В центре Уфы на проспекте Октября состоялся торжественный парад в честь Дня Победы. В шествии «Бессмертного полка» промаршировал руководитель региона Рустэм Хамитов. В руках главы был плакат деда Сунагатуллы Измайлова.
Молодым парнем он ушел на войну в далеком 1941 году. Воевал в пехоте на Ленинградском фронте, был награжден медалями. В 1943 году получил ранения, домой вернулся инвалидом.
Ранее глава региона возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы. Республика приняла участие в акции в пятый раз. На этот раз в торжественной колонне маршировали десятки тысяч жителей Башкирии. В руках каждый нес портрет родственника — участника и ветерана Великой Отечественной войны. Редакция Ufa1 следит за торжественными мероприятиями в режиме онлайн.
ufa1.ru: последние новости
Кадровые перестановки: в Башкирии сменился глава ФСБ В Уфе отремонтировали дорогу после коммунальной аварии «Бессмертный полк», фронтовая каша и салют: как в Уфе отмечают День Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы273
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде91
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии232
Китай сделал заявление по иранской сделке124
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение