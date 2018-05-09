Гидрометцентр предупредил зауральцев о шквалистом ветре 10 мая 

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды направил в государственные и муниципальные органы прогноз погода на предстоящие сутки. Как прогнозируют метеорологи, 10 мая на территории Курганской области будет облачно, с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью +2, +7°; днем 11-16°.
Ветер северо-восточный 6-11 м/с, отдельные шквалистые порывы ветра до 18 м/с.
В Кургане — облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5°; днем 13-15°.
ГУ МЧС России по Курганской области напоминает, что при порывах ветра повышается вероятность отключения электроэнергии в населенных пунктах, обрывов линий электропередач, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укрепленных конструкций (рекламных щитов, растяжек), падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли жилых домов. Гражданам стоит соблюдать меры предосторожности.