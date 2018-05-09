Больше тысячи ростовских школьников написали письма участникам ВОВ

Школьники обратились в своих посланиях к родственникам и солдатам, участвовавшим в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Лучшие работы опубликовали на официальных порталах и выставили для публики.

— В акции приняли участие 1105 учащихся города. Творческие работы представлены на выставке «Письмо в Бессмертный полк» в фойе Ростовской областной филармонии. Показ открыт, вход свободный по предварительному согласованию, — сообщила администрация Ростова.

В сообщении отметили, что «Бессмертный полк России» наградил пять школьников. Самый младший из них Матвей Асташов учится в третьем классе.