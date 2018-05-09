Вечно живые: в Астане почтили память павших за Победу

Астане возложили цветы к монументу «Защитники Отечества», передает телеканал «МИР 24».

Почтить память павших в Великой Отечественной пришли ветераны, столичные чиновники и сотни жителей города.

Пришла к памятнику и Мария Джулай, в войну она была ребенком.

«Кончилась война. Радовались, плакали — кто от радости, кто от горя. У нас отец погиб. И горе, и радость — все вместе», — вспоминает она.

Всего в Казахстане было мобилизовано более миллиона людей, это около 20 процентов от всего населения республики. Из них на фронте погибли 601 939 человек.

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