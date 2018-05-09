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Вечно живые: в Астане почтили память павших за Победу
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Вечно живые: в Астане почтили память павших за Победу 

Мир24 55 минут назад
В Астане возложили цветы к монументу «Защитники Отечества», передает телеканал «МИР 24».
Почтить память павших в Великой Отечественной пришли ветераны, столичные чиновники и сотни жителей города.
Пришла к памятнику и Мария Джулай, в войну она была ребенком.
«Кончилась война. Радовались, плакали — кто от радости, кто от горя. У нас отец погиб. И горе, и радость — все вместе», — вспоминает она.
Всего в Казахстане было мобилизовано более миллиона людей, это около 20 процентов от всего населения республики. Из них на фронте погибли 601 939 человек.
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