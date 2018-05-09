Срочно нужен стилист: самые нелепые наряды на «Met Gala 2018» 

Мы уже все обсудили самые стильные наряды звезд на ежегодном бале «Met». Пришло время назвать самые неодназные образы на мероприятии.
Тематика этого года звучала так: «Божественные тела: мода и католическое воображение». Тема не самая простая, но звезды подошли креативно: на ковровой дорожке можно было встретить девушек с венками на голове, монахинь, древнегреческих богинь и многих других интересных персонажей. Однако весьма странных дизайнерских решений тоже было много…
Лана Дель Рей и Джаред Лето Джаред Лето и Лана Дель Рей готовились чуть ли не за полгода к этому мероприятию. За их наряды отвечал креативной директор модного дома. В итоге Джаред пришел в образе Иисуса Христа, только вот костюм почему-то был ярко-голубым.
Лана Дель Рей пришла в обнимку с певцом в длинном белом платье. В декольте певицы грозилось впиться несколько кинжалов, но акцент явно был сделан на огромную корону с голубыми птицами. Не знаем, как девушка проходила с таким аксессуаром весь вечер: он явно весит килограммов пять.
Кэти Перри Кэти Перри в последнее время вела себя исключительно хорошо, поэтому на мероприятие решила прийти в костюме ангела. Золотое мини-платье в цвет ботфорт и перьевые крылья размером с саму певицу говорят сами за себя. Если вы думали, что тяжелее всех в этот вечер было Лане Дель Рей, то вы глубоко ошибались!
Кара Делевинь Топ-модель Кара Делевинь пошла от обратного: если в средневековье прятали ноги и верхнюю часть тела, но при этом открывали лицо, то девушка сделала в точности наоборот. Прозрачное платье в крупную сетку и диадема с серьгами до шеи не сразу дали распознать звезду среди гостей. Вот это конспирация!
Мадонна Мадонна для выхода выбрала черное готическое платье с вырезанным крестом на груди. На голове была золотая корона с крестами, а в руке — черные розы. Звезда была похожа на злую ведьму из детских сказок. Ее маленькие поклонники явно не оценили бы такой наряд.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен Близняшки Олсен, видимо, пришли в шторах. Ой, это же платье! Не знаем, кто выбирал наряд для известных сестричек, но девушки явно выглядят не на все.