Ювелир из Мексики вернет родным героя ВОВ из Алтайского края его орден

Найти родственников жителя Курьинского района Михаила Адодина помог интернет-портал «Бессмертный полк». Именно там региональный координатор Анастасия Телькова нашла заметку, которую опубликовал ювелир из Мексики , а затем связалась с ним. Поиски длились долго, поскольку родственники героя войны давно покинули район и перебрались в Томск . Кроме того, много времени ушло у внучатой племянницы Михаила Адодина на оформление документов, подтверждающих родство. Вскоре орден Красной Звезды будет направлен в МИД России , где его вручат родственникам. Отметим, Эдуардо Круз уже несколько лет посещает аукционы, рынки как в Америке, так и в Европе. Он ищет награды Второй мировой войны, выкупает их, чтобы вернуть их владельцам или родственникам. Орден Адодина он нашел в ломбарде Астаны Справка: Михаил Адодин получил почетную награду после того, как бойцы под его командованием обеспечили своему полку беспретяственное форсирование реки Днепр.