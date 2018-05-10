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Ювелир из Мексики вернет родным героя ВОВ из Алтайского края его орден
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Ювелир из Мексики вернет родным героя ВОВ из Алтайского края его орден 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Найти родственников жителя Курьинского района Михаила Адодина помог интернет-портал «Бессмертный полк». Именно там региональный координатор Анастасия Телькова нашла заметку, которую опубликовал ювелир из Мексики, а затем связалась с ним. Поиски длились долго, поскольку родственники героя войны давно покинули район и перебрались в Томск. Кроме того, много времени ушло у внучатой племянницы Михаила Адодина на оформление документов, подтверждающих родство. Вскоре орден Красной Звезды будет направлен в МИД России, где его вручат родственникам.
Отметим, Эдуардо Круз уже несколько лет посещает аукционы, рынки как в Америке, так и в Европе. Он ищет награды Второй мировой войны, выкупает их, чтобы вернуть их владельцам или родственникам. Орден Адодина он нашел в ломбарде Астаны.
Справка:
Михаил Адодин получил почетную награду после того, как бойцы под его командованием обеспечили своему полку беспретяственное форсирование реки Днепр.
АиФ — Алтай: последние новости
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