В День Победы жителям Рузского округа раздадут несколько тысяч георгиевских ленточек

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в День Победы в подмосковном Рузском городском округе, волонтеры в ходе акции раздадут всем желающим несколько тысяч лент, а также расскажут о ее истории, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В Рузе поселках Тучково и Дорохово 9 мая проходит акция «Георгиевская ленточка» — волонтеры раздают всем желающим символ Победы, рассказывают историю георгиевской ленты, а также помогают повязать ее на одежде. Жителям раздадут несколько тысяч лент», — отмечается в сообщении.

Ранее стала известна программа празднования в Рузском городском округе Дня Победы.