В День Победы жителям Рузского округа раздадут несколько тысяч георгиевских ленточек 

Акция «Георгиевская ленточка» проходит в День Победы в подмосковном Рузском городском округе, волонтеры в ходе акции раздадут всем желающим несколько тысяч лент, а также расскажут о ее истории, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В Рузе, поселках Тучково и Дорохово 9 мая проходит акция «Георгиевская ленточка» — волонтеры раздают всем желающим символ Победы, рассказывают историю георгиевской ленты, а также помогают повязать ее на одежде. Жителям раздадут несколько тысяч лент», — отмечается в сообщении.
Ранее стала известна программа празднования в Рузском городском округе Дня Победы.
Как ранее рассказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов, в среду в 12:00 начнется шествие «Бессмертного полка», колонны пройдут от площади перед администрацией до площади Партизан, где состоится торжественное возложение цветов к мемориалу. В 13:00 на площади перед зданием администрации начнется праздничный парад. В 17:00 там же начнется концертная программа. В 22 часа, по традиции, состоится салют, который и закроет программу празднования Дня Победы.