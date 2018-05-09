На юге Волгограда на маршрут вышел «Трамвай Победы»

В Красноармейском районе Волгограда 9 мая в рейс отправился праздничный «Трамвай Победы». Транспорт курсирует по маршруту №11 с10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, под лобовым стеклом трамвая нарисована Красная Звезда, а на красно-желтых бортах вагонов — изображение боевых сражений и Родина-мать, внутри салон украшают шары и праздничные ленты. В вагоне работает фотозона и играют фронтовые песни.

Проезд на «Трамвае Победы» 9 Мая для ветеранов войны бесплатный. Они станут главными пассажирами транспорта. Однако прокатиться на трамвае может любой желающий.