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На юге Волгограда на маршрут вышел «Трамвай Победы»
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На юге Волгограда на маршрут вышел «Трамвай Победы» 

АиФ Волгоград 1 час назад
В Красноармейском районе Волгограда 9 мая в рейс отправился праздничный «Трамвай Победы». Транспорт курсирует по маршруту №11 с10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, под лобовым стеклом трамвая нарисована Красная Звезда, а на красно-желтых бортах вагонов — изображение боевых сражений и Родина-мать, внутри салон украшают шары и праздничные ленты. В вагоне работает фотозона и играют фронтовые песни.
Проезд на «Трамвае Победы» 9 Мая для ветеранов войны бесплатный. Они станут главными пассажирами транспорта. Однако прокатиться на трамвае может любой желающий.
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