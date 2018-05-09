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Netflix взялись за адаптацию повести Стивена Кинга «Высокая зеленая трава»
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Netflix взялись за адаптацию повести Стивена Кинга «Высокая зеленая трава» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Для компании экранизация произведений Короля ужасов станет уже третьей
Съёмки новой кинокартины стартуют этим летом в Торонто. В основе сюжета фильма — одноименная новелла, которую знаменитый мастер литературы ужасов написал в соавторстве со своим сыном Джо Хиллом.
До этого Netflix уже экранизировал два произведения Кинга — в 2017 году зрители увидели «Игру Джералда» и «1922».
Новую картину срежиссирует канадский постановщик Винченцо Натали, ранее работавший над фантастическими триллерами «Куб» (1997) и «Химера» (2009). Успел канадец поработать и на телевидении. Он поставил несколько эпизодов популярных «Ганнибала» и «Штамма», а в 2016 году снял четвертую серию «Мира Дикого запада».
Актёр Джеймс Марсден, известный зрителям по упомянутому «Миру Дикого запада» и трилогии о «Людях-Икс», приглашён на главную мужскую роль.
Сюжет опубликованной в 2012 году новеллы повествует о близнецах Кэле и Бекки Демат — двух молодых ирландцах, пересекающих Канзас на автомобиле. Проезжая мимо поросшего высокой густой травой поля, они слышат пронзительный детский крик — ребёнок умоляет помочь ему. Брат с сестрой отправляются на поиски, но, едва вступив в зелёные заросли, понимают, что теперь помощь понадобится им самим. В траве притаилось нечто чудовищное и непостижимое.
Хотя за съёмки возьмутся совсем скоро, ждать фильм раньше 2019 года не стоит.
#netflix #кино #сериалы
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