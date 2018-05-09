Netflix экранизирует роман «В высокой траве» Стивена Кинга

Это история о брате с сестрой Кэл и Бекки, которые отправляются на машине путешествовать по Америке. В дороге они делают остановку в Канзасе, где громкий крик о помощи заводит ребят в кукурузное поле, из которого невозможно выбраться.