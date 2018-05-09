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Netflix экранизирует роман «В высокой траве» Стивена Кинга
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Netflix экранизирует роман «В высокой траве» Стивена Кинга 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Компания Netflix экранизирует фильм по мотивам книги «В высокой траве», которая написана Стивеном Кингом и его сыном Джо Хиллом.
Это история о брате с сестрой Кэл и Бекки, которые отправляются на машине путешествовать по Америке. В дороге они делают остановку в Канзасе, где громкий крик о помощи заводит ребят в кукурузное поле, из которого невозможно выбраться.
Винченцо Натали — автор «Куба» и «Химеры», а также снявший несколько эпизодов «Мира Дикого запада» станет режиссером фильма. Актерский состав пока неизвестен, но съемки ленты начнутся летом в Торонто. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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