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Есть рекорд: 14 тысяч красноярцев хором спели «День победы»
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Есть рекорд: 14 тысяч красноярцев хором спели «День победы» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Красноярский праздничный флешмоб все‐таки попал в Книгу рекордов России. На площади Мира 14 тысяч человек хором спели «День победы» Давида Тухманова, сообщили в городской администрации.
Инициатива масштабной патриотической акции принадлежит главе города Сергею Еремину. Задумка была приведена в исполнение сразу после прохождения колонны «Бессмертный полк». За исполнением наблюдала специальная комиссия, которая и зафиксировала новый рекорд. Предыдущий принадлежал Иркутску: три года назад там исполнили песню «Давай, Россия!» 1300 человек.
Национальный рекорд установили российские хоккеисты на чемпионате мира по количеству «сухих» матчей. Все три матча группового этапа они отыграли на «ноль».
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