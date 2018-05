Глобализация помогла муравьям расселиться по всему миру

Глобализация торговли и путешествия человека по планете помогли муравьям захватить новые территории — к такому выводу пришли европейские биологи, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ХХ веке многие виды растений и животных распространились в регионах, где они раньше не обитали. Иногда это происходило случайно, иногда человек преднамеренно вмешивался в экосистемы.

Многие виды в непривычных условиях погибали. Но некоторые, наоборот, начинали процветать вдали от естественных врагов и конкурентов за пищевые ресурсы. К последним относятся и муравьи.

Такие виды, называемые инвазивными, могут представлять серьезную угрозу и для сельского хозяйства, и для биоразнообразия, и для здоровья людей.

Муравьи, неприхотливые к внешним условиям, заселили все земные континенты, за исключением Антарктиды. Пять видов этих насекомых вошли в рейтинг «100 самых опасных инвазивных видов», составленный Международным союзом охраны природы.

Группа ученых из Франции Новой Зеландии проанализировала данные о более чем четырех тысячах случаев переноса муравьев в США и Новую Зеландию посредством морского и воздушного транспорта. С 1914 по 2013 годы в США обнаружили 51 чужеродный вид муравьев, в Новой Зеландии — 48. Большую часть насекомых завезли из стран, где они изначально не обитали, то есть произошло вторичное расселение.

В новых условиях инвазивные виды начинают размножаться более активно. Их распространению способствуют и крупные транспортные узлы, связанные между собой во многих странах.

Влияние таких видов на сложившиеся экосистемы предсказать невозможно. В ряде случаев они могут поддержать рост популяции, став дополнительным источником питания. Но гораздо чаще они приносят вред — так, коричнево-мраморный клоп, распространившийся из Восточной Азии по всему миру, причинил существенный ущерб сельскому хозяйству.

Ученые предполагают, что изучение механизмов вторжения инвазивных видов позволит лучше оценить опасность их расселения.

