Ещё
Празднование Дня Победы глазами россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Празднование Дня Победы глазами россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россияне по всей стране празднуют День Победы и активно делятся в социальных сетях фотографиями с парадов и других праздничных мероприятий.
В параде Победы, который прошел в Москве, принимали участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Публикация от O L Y A ✨ 21 🇷🇺🖖🏼 (@efremova. o. v)
8 Май 2018 в 11:13 PDT  Публикация от 𝕹𝖆𝖘𝖙𝖞𝖆 𝕶𝖚𝖟𝖒𝖎𝖓𝖆 (@k_uzmina)
9 Май 2018 в 1:31 PDT  Публикация от @ludaimila
9 Май 2018 в 1:32 PDT  Парады проходили и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге в нем приняли участие около пять тысяч военнослужащих, были задействованы более 100 единиц техники.
Публикация от Приморский район Петербурга (@primor_spb)
9 Май 2018 в 12:33 PDT  Публикация от Яна (@ianka09)
9 Май 2018 в 1:27 PDT  Публикация от Garun (@garungaidak)
8 Май 2018 в 10:27 PDT  В своей речи перед парадом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы всегда будет для всех россиян священным праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти.
Публикация от Александр Колосов (@kolosovsasha)
9 Май 2018 в 1:18 PDT  #деньпобеды #9маяДеньПобеды pic.twitter.com/5pqWHaiYfW
— Immanuil (@PredtechaXV) May 9, 2018
Публикация от ❤Евгения Притула❤ (@evgeniyaprityla)
9 Май 2018 в 2:08 PDT  После парада в городах России и других стран началась акция «Бессмертный полк»: потомки людей, боровшихся с фашизмом во время Второй мировой войны, идут с портретами своих родственников, участвовавших в военных действиях.
Публикация от Булавинова Татьяна (@bulavinovva)
9 Май 2018 в 2:43 PDT  Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓚𝓻𝓲𝓽𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪 (@valeriyakritskaya)
9 Май 2018 в 2:43 PDT  Российские каналы подготовили свои программы ко Дню Победы. Они включают в себя показ военных фильмов и праздничные концерты, а канал РЕН ТВ проводит на Триумфальной площади в Москве фестиваль «Военная тайна», на котором выступят известные российские рок-музыканты: группы «Серьга», " Юта", «25/17», «Ва-Банкъ».
Различные праздничные мероприятия запланированы в городах по всей России. В Хабаровске пройдет краевая патриотическая акция «Эскадрилья Героев», в рамках которой 12 легкомоторных самолетов, украшенных портретами авиаторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, пролетят вдоль прибрежной черты города.
Мой прадед — ветеран ВОВ #япомнюягоржусь #ДеньПобеды pic.twitter.com/XsuAlUjCxj
— дизоксирибонуклеиновая кислота (@follinna) May 9, 2018
#ДеньПобеды #Москва #9Мая pic.twitter.com/cfmg9oEoar
— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) May 9, 2018
В Сургуте состоится реконструкция начала наступательной операции на Берлин и штурма Зееловских высот. В Калининграде реконструкторы устроят штурм Кенигсберга. В Архангельске утро 9 мая началось с легкоатлетического пробега. В Воронеже пройдет фестиваль-реконструкция «Катюша». В Белгороде в троллейбусе Победы всех желающих будут кормить солдатской кашей.
Публикация от Инна Музыкантова (@ivmuzikantova)
9 Май 2018 в 2:49 PDT  Публикация от Натусичка😘 (@natali_dresvyanskaya)
9 Май 2018 в 2:52 PDT  В Рязани в День победы проходит спортивная акция «Рекорд Победы», участники которой будут отжиматься столько же раз, сколько прошло мирных дней со дня окончания Великой Отечественной войны.
Публикация от Tanya Bogdanova (@tanyusha1210)
9 Май 2018 в 2:53 PDT  Публикация от Городской прокат костюмов (@permprokat)
9 Май 2018 в 2:53 PDT  В большинстве городов торжества по случаю Дня Победы закончатся праздничным салютом, в том числе в Кемерово. Ранее в этом городу праздничный фейерверк здесь отменили из-за трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», однако местные жители попросили вернуть салют. Оплатили его местные бизнесмены.
РИА Новости: последние новости
Возвращение памятников и фронтовые песни: Узбекистан отмечает День Победы Иранский политик прокомментировал умственные способности Трампа В Москве парковка на День Победы будет бесплатной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы261
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде73
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии215
Китай сделал заявление по иранской сделке122
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы282
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение