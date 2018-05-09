Празднование Дня Победы глазами россиян 

ОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россияне по всей стране празднуют День Победы и активно делятся в социальных сетях фотографиями с парадов и других праздничных мероприятий.
В параде Победы, который прошел в Москве, принимали участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Публикация от O L Y A ✨ 21 🇷🇺🖖🏼 (@efremova. o. v)
8 Май 2018 в 11:13 PDT Публикация от 𝕹𝖆𝖘𝖙𝖞𝖆 𝕶𝖚𝖟𝖒𝖎𝖓𝖆 (@k_uzmina)
9 Май 2018 в 1:31 PDT Публикация от @ludaimila
9 Май 2018 в 1:32 PDT Парады проходили и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге в нем приняли участие около пять тысяч военнослужащих, были задействованы более 100 единиц техники.
Публикация от Приморский район Петербурга (@primor_spb)
9 Май 2018 в 12:33 PDT Публикация от Яна (@ianka09)
9 Май 2018 в 1:27 PDT Публикация от Garun (@garungaidak)
8 Май 2018 в 10:27 PDT В своей речи перед парадом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы всегда будет для всех россиян священным праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти.
Публикация от Александр Колосов (@kolosovsasha)
9 Май 2018 в 1:18 PDT #деньпобеды #9маяДеньПобеды pic.twitter.com/5pqWHaiYfW
— Immanuil (@PredtechaXV) May 9, 2018
Публикация от ❤Евгения Притула❤ (@evgeniyaprityla)
9 Май 2018 в 2:08 PDT После парада в городах России и других стран началась акция «Бессмертный полк»: потомки людей, боровшихся с фашизмом во время Второй мировой войны, идут с портретами своих родственников, участвовавших в военных действиях.
Публикация от Булавинова Татьяна (@bulavinovva)
9 Май 2018 в 2:43 PDT Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓚𝓻𝓲𝓽𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪 (@valeriyakritskaya)
9 Май 2018 в 2:43 PDT Российские каналы подготовили свои программы ко Дню Победы. Они включают в себя показ военных фильмов и праздничные концерты, а канал РЕН ТВ проводит на Триумфальной площади в Москве фестиваль «Военная тайна», на котором выступят известные российские рок-музыканты: группы «Серьга», " Юта", «25/17», «Ва-Банкъ».
Различные праздничные мероприятия запланированы в городах по всей России. В Хабаровске пройдет краевая патриотическая акция «Эскадрилья Героев», в рамках которой 12 легкомоторных самолетов, украшенных портретами авиаторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, пролетят вдоль прибрежной черты города.
Мой прадед — ветеран ВОВ #япомнюягоржусь #ДеньПобеды pic.twitter.com/XsuAlUjCxj
— дизоксирибонуклеиновая кислота (@follinna) May 9, 2018
#ДеньПобеды #Москва #9Мая pic.twitter.com/cfmg9oEoar
— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) May 9, 2018
В Сургуте состоится реконструкция начала наступательной операции на Берлин и штурма Зееловских высот. В Калининграде реконструкторы устроят штурм Кенигсберга. В Архангельске утро 9 мая началось с легкоатлетического пробега. В Воронеже пройдет фестиваль-реконструкция «Катюша». В Белгороде в троллейбусе Победы всех желающих будут кормить солдатской кашей.
Публикация от Инна Музыкантова (@ivmuzikantova)
9 Май 2018 в 2:49 PDT Публикация от Натусичка😘 (@natali_dresvyanskaya)
9 Май 2018 в 2:52 PDT В Рязани в День победы проходит спортивная акция «Рекорд Победы», участники которой будут отжиматься столько же раз, сколько прошло мирных дней со дня окончания Великой Отечественной войны.
Публикация от Tanya Bogdanova (@tanyusha1210)
9 Май 2018 в 2:53 PDT Публикация от Городской прокат костюмов (@permprokat)
9 Май 2018 в 2:53 PDT В большинстве городов торжества по случаю Дня Победы закончатся праздничным салютом, в том числе в Кемерово. Ранее в этом городу праздничный фейерверк здесь отменили из-за трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», однако местные жители попросили вернуть салют. Оплатили его местные бизнесмены.