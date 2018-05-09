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Волгоградцы встретили аплодисментами прибывших на парад ветеранов
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Волгоградцы встретили аплодисментами прибывших на парад ветеранов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Прибывших на трибунную часть площади Павших борцов ветеранов, желавших посмотреть Парад Победы, волгоградцы встретили аплодисментами.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», фронтовики пытались держаться бодро, несмотря на то, что в силу возраста многим из них сложно выйти просто из дома. Многим из ветеранов уже больше 95 лет.
Перед началом шествия на площадь вынесли флаг Российской Федерации и Знамя Победы. По традиции открыла парад рота барабанщиц Волгоградской академии МВД. Подробнее о параде читайте здесь.
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