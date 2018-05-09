Волгоградцы встретили аплодисментами прибывших на парад ветеранов

Прибывших на трибунную часть площади Павших борцов ветеранов, желавших посмотреть Парад Победы, волгоградцы встретили аплодисментами.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», фронтовики пытались держаться бодро, несмотря на то, что в силу возраста многим из них сложно выйти просто из дома. Многим из ветеранов уже больше 95 лет.