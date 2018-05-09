Представители организации «Волонтеры Победы» помогали ветеранам, пришедшим на площадь им. Куйбышева. В частности, они провожали до их места на трибунах и вручали цветы.
"Я уже не первый раз являюсь волонтером на воинском параде. Участие в каждом из них для меня — новый и интересный опыт. Это также большая честь. Такое грандиозное и значимое событие в жизни нашего региона обязательно должно запомниться на многие годы. Сегодняшний парад очень понравился. Все было хорошо и красиво. Запомнилось, как промаршировали девушки-барабанщицы из моего родного юридического института ФСИН и проезд ракетных установок «Град», — рассказала студентка Виктория Сизинцева. — Вне парада мы оказываем адресную помощь ветеранам, убираем рядом территорию рядом с памятниками героям войны и организуем военно-патриотические квесты. Ветеранов Великой Отечественной войны осталось в России, к сожалению, немного, и мы должны помнить о том подвиге, что они совершили и на фронте, и в тылу".