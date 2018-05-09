Виктория Макарская, Анна Седокова и другие звезды показали своих родственников-героев в День Победы

Сегодня, 9 мая, многие отечественные звезды показали публике фотографии своих родственников-героев и поделились семейными воспоминаниями.

Среди прочих о своем дедушке рассказала супруга певца и актера Антона Макарского

Николай Иванович Морозов . Дед мой любимый! Спасибо тебе за эту Победу! Помню, как после парада ты снимал ордена и медали, в майке обычной садился за стол, рукой прикрывался, чтобы мы, малыши, не пугались слез, и сидел так долго, один, и тихо плакал. Так было всегда, когда наступал этот День…

«Тело у деда в осколках, врач побоялся их трогать, так и остались», — сказала бабуля. Мне, маленькой, так интересно было! Как это так? «Дедушка, дай поцелую, а можно потрогать осколки?» Дедушка плакал, пил водку и плакал… «Разве же это осколки, Викуля? Вот в сердце— осколки. А это так, ерунда, просто железки, трогай, не жалко…» С ДНЕМ ПОБЕДЫ, РОДНЫЕ!» — написала Виктория Макарская

Не осталась в стороне и актриса Мария Кожевникова : «В каждой семье свои герои и они живы, пока жива память… » — написала она, разместив снимок деда.

В свою очередь певица Анна Седокова показала видео, на котором ее бабушку-ветерана поздравляют ученики одной из школ Томска

С Днем Победы! Помним! Ценим! И очень любим ❤ А это — удивительный подарок школы и учеников ветеранам Томска. И моя бабуля, Лия Матвеевна.

Фото: Instagram

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