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Виктория Макарская, Анна Седокова и другие звезды показали своих родственников-героев в День Победы
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Виктория Макарская, Анна Седокова и другие звезды показали своих родственников-героев в День Победы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня, 9 мая, многие отечественные звезды показали публике фотографии своих родственников-героев и поделились семейными воспоминаниями.
Среди прочих о своем дедушке рассказала супруга певца и актера Антона Макарского:
Николай Иванович Морозов. Дед мой любимый! Спасибо тебе за эту Победу! Помню, как после парада ты снимал ордена и медали, в майке обычной садился за стол, рукой прикрывался, чтобы мы, малыши, не пугались слез, и сидел так долго, один, и тихо плакал. Так было всегда, когда наступал этот День…
«Тело у деда в осколках, врач побоялся их трогать, так и остались», — сказала бабуля. Мне, маленькой, так интересно было! Как это так? «Дедушка, дай поцелую, а можно потрогать осколки?» Дедушка плакал, пил водку и плакал… «Разве же это осколки, Викуля? Вот в сердце— осколки. А это так, ерунда, просто железки, трогай, не жалко…» С ДНЕМ ПОБЕДЫ, РОДНЫЕ!» — написала Виктория Макарская.
Не осталась в стороне и актриса Мария Кожевникова: «В каждой семье свои герои и они живы, пока жива память… » — написала она, разместив снимок деда.
В свою очередь певица Анна Седокова показала видео, на котором ее бабушку-ветерана поздравляют ученики одной из школ Томска:
С Днем Победы! Помним! Ценим! И очень любим ❤ А это — удивительный подарок школы и учеников ветеранам Томска. И моя бабуля, Лия Матвеевна.
Фото: Instagram
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