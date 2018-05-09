Клинцевич: подвиг советского народа лежит вне времени

«От всей души поздравляю вас с самым светлым праздником — Днём Великой Победы! Всё дальше время уносит от нас те страшные и жестокие годы войны. Однако подвиг советского народа и армии, победивших фашизм, вне всякого времени», — сказал Клинцевич.

Сенатор отметил, что победа над фашизмом является большим уроком для всего мира.