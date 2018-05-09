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Клинцевич: подвиг советского народа лежит вне времени
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Клинцевич: подвиг советского народа лежит вне времени 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности поздравил россиян с Днём Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
«От всей души поздравляю вас с самым светлым праздником — Днём Великой Победы! Всё дальше время уносит от нас те страшные и жестокие годы войны. Однако подвиг советского народа и армии, победивших фашизм, вне всякого времени», — сказал Клинцевич.
Сенатор отметил, что победа над фашизмом является большим уроком для всего мира.
«Он особенно актуален в наши дни, когда активизировались силы, делающие ставку на военное разрешение конфликтов. Мы никому не советуем испытывать нашу страну на прочность», — подчеркнул член Комитета Совфеда по обороне.
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