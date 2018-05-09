Жители Балашихи высадили яблони в честь Дня Победы

Жители микрорайона Новое Измайлово в Балашихе 9 мая высадили яблони в честь Дня Победы. Новые деревья появились на Горенском бульваре.

«Высадили 30 яблонь на Горенском бульваре в честь Великой Победы. Для всех жителей нашего микрорайона это дань памяти нашим ветеранам, героям, защищавшим Родину. И, конечно, это вклад в благоустройство нашего микрорайона», — сказал организатор акции Владимир Снастин.

Он добавил, что акция по посадке деревьев — часть большой программы «Партизанский двор», которая включает исторический квест, выставку экспонатов времен войны. Она развернулась во дворе дома № 4 на улице Демин Луг.

«Мы пришли сажать деревья всей семьей. Это наш долг перед предками, которые воевали за то, чтобы мы жили под мирным небом, чтобы мы были счастливы. Это наш район, он новый, мы все дружим, общаемся, и также дружно принимаем участие в этой акции», — сказала жительница микрорайона Светлана Тихонова.

Праздник «Партизанский двор» жители микрорайона Новое Измайлово проводят с 2017 года. Ранее с этим проектом они стали лауреатами областной премии «Наше Подмосковье».