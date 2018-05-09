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«Встреча Путина и Меркель в Сочи демонстрирует сохранение российско-германского диалога в условиях санкций»
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«Встреча Путина и Меркель в Сочи демонстрирует сохранение российско-германского диалога в условиях санкций» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Думаю, что официальная и неофициальна повестка будут совпадать не совсем. При этом основной будет именно неофициальная повестка. Скорее всего, госпожа Меркель донесет свою точку зрения относительно визита в соединенные штаты. Бедует подниматься вопрос, о том, как дальше будут развиваться российско-немецкие и российско европейские отношения в контексте плохих отношений с США и возможности введения ими санкций против РФ.
Ключевым вопросом в беседе канцлера и президента станет обсуждение возможностей сохранения Россией и Германией торгово-экономических отношений и минимизация ущерба от санкционный процедур. Предполагаю, что в числе обсуждаемых вопросов будет и тема строительства „Северный поток-2“, который является одним из объектов американских санкций. Сейчас один из основных вопросов — как не дать США это проект заблокировать.
Будет в Сочи обсуждаться и ситуация с Донбасом. Однако, в настоящий момент она тупиковая. И в ближайшее время, наверное, подвижек здесь ждать не стоит. Возможно, будет обсуждаться и Украина. Не исключаю, что Путин и Меркель поднимут вопрос, о том, какие политические силы ФРГ будет поддерживать на предстоящих выборах, с которыми Россия связывает определенные ожидания.
В целом, встреча Путина и Меркель в Сочи еще раз продемонстрирует сохранение российско-германского диалога даже в условиях санкций».
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