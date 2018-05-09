«Интер» оценивает Мариу в 30 млн евро

«Вест Хэм намерен полностью выкупить у „Интера“ полузащитника Жоау Мариу. Миланцы готовы продать португальца за 30 миллионов евро, сообщает Calciomercato.com. По данным источника, английский клуб не готов платить такую стоимость за футболиста. Не исключается, что „молотобойцы“ постараются продлить арендное соглашение с дальнейшими переговорами по вариантам данного трансфера.