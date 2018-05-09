Командующий Парадом Победы рассказал подробности о его проведении

"Судя по разговору с ветеранами, им все понравилось. Верховный главнокомандующий сказал, что все участники парада — молодцы. Это самая наивысшая оценка, мы к этому шли практически полгода", — сказал он.

"То, что мы все сегодня видели — это верхняя часть айсберга нашей подготовки. Множество военнослужащих, военных полицейских и других специалистов были задействованы в организации и проведении всех мероприятий в День Победы. Сегодня мы говорим им спасибо", — подчеркнул главнокомандующий.

Отдельно Салюков, командовавший парадом, отметил мастерство российских военных авиаторов, вылетевших на парад с восьми разных аэродромов страны.

"Большая работа была проделана по синхронизации движения механизированной колонны. Это огромный труд", — резюмировал командующий парадом.