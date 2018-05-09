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Командующий Парадом Победы рассказал подробности о его проведении
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Командующий Парадом Победы рассказал подробности о его проведении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Парад Победы прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов и верховного главнокомандующего. Об этом журналистам рассказал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, командовавший парадом.
"Судя по разговору с ветеранами, им все понравилось. Верховный главнокомандующий сказал, что все участники парада — молодцы. Это самая наивысшая оценка, мы к этому шли практически полгода", — сказал он.
По словам Салюкова, глава российского военного ведомства Сергей Шойгу просил передать всем участникам Парада поздравления и благодарность за хорошую организацию этого мероприятия.
"То, что мы все сегодня видели — это верхняя часть айсберга нашей подготовки. Множество военнослужащих, военных полицейских и других специалистов были задействованы в организации и проведении всех мероприятий в День Победы. Сегодня мы говорим им спасибо", — подчеркнул главнокомандующий.
Отдельно Салюков, командовавший парадом, отметил мастерство российских военных авиаторов, вылетевших на парад с восьми разных аэродромов страны.
"Большая работа была проделана по синхронизации движения механизированной колонны. Это огромный труд", — резюмировал командующий парадом.
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