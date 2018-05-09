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Орловские школьники поздравили ветерана с Днём Победы
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Орловские школьники поздравили ветерана с Днём Победы 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Ученики школы №49 Орла вместе с депутатом облсовета Ириной Гоцаковой накануне, 8 мая, поздравили с праздником ветерана войны Ивана Антоновича Фёдорова.
За плечами у Ивана Антоновича огромный боевой путь. Он мобилизовался в армию, будучи 18-летним юношей — осенью 1941 года. Боевое крещение получил под Сталинградом в июне 1942 года. Два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» украшают грудь ветерана войны и Вооружённых Сил.
— В этот светлый праздник нам с ребятами хочется выразить слова огромной благодарности за отвагу, терпение, героизм, за Ваш невероятный подвиг, за жизнь, подаренную потомкам! Живите ещё долгие и долгие годы, делитесь своей мудростью и учите молодых быть всегда честными, патриотичными, смелыми и справедливыми. От всей души желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья и бодрости духа!, — поздравила ветерана Ирина Гоцакова.
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