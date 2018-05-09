Губернатор напомнил о вкладе верхнепышминцев в победу в Великой Отечественной войне

Губернатор Евгений Куйвашев 9 мая поприветствовал участников мероприятий в Верхней Пышме, приуроченных ко Дню Победы.

«Верхнепышминцы, как и все уральцы, мужественно сражались на полях сражений, четверо были удостоены звания Героя Советского Союза. Пышминская медь разила врага и во время ожесточенной обороны страны, и во время контрнаступления наших войск», — обратился к верхнепышминцам Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что задача нынешнего поколения — передать историческую правду о Великой Отечественной войне молодому поколению, которое должно знать о той огромной цене, которую пришлось заплатить стране, чтобы выстоять в смертельной схватке.

С праздником жителей Верхней Пышмы поздравил и командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин

Праздничное шествие в Верхней Пышме открыла знаменная группа роты почётного караула. Также в пешей колонне прошли воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, рота барабанщиков, рота почётного караула трёх видов вооруженных сил, сводная женская рота Центрального военного округа и другие.

Особенностью верхнепышминских военных парадов из года в год становится историческая колонна. В этом году артисты-реконструкторы перенесли зрителей в далекое героическое лето 1943 года — в битву под Курском , с которой началось победоносное наступление наших войск. 23 августа в День воинской славы России исполнится 75 лет победы в этом историческом сражении. Техника, принимавшая участие в боях на Курской дуге, замкнула историческую колонну: мотоцикл «Урал» М-72, лёгкий танк Т-70 и транспортный трактор СТЗ-5 с пушкой.

Всего в этот день по главной улице Верхней Пышмы проехала колонна из более 20 единиц военной техники. После парада по главной улице города прошел «Бессмертный полк».