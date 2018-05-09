В Нижнем Новгороде прошла акция «Бессмертный полк» с десятками тысяч нижегородцев

— Великой цели служит движение «Бессмертный полк», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин перед началом парада. — Начавшись с местной, локальной инициативы, оно стремительно и стихийно захватило миллионы людей, возбудило интерес к семейной истории Великой Отечественной, создало атмосферу единства и солидарности вокруг подвига предков. Шествие «Бессмертного полка» вселяет огромные надежды и оптимизм, веру в силу нашей исторической памяти и в то, что мы являемся подлинными наследниками поколения победителей.

Сегодня Глеб Никитин прошел в колонне «Бессмертного полка» с портретом своего деда Владимира Васильевича Никитина

Почти сразу же после окончания парада Победы показались участники шествия. Они собирались с 9 часов утра и в 11:00 начали своё движение. Если в прошлом году в акции «Бессмертный полк» приняло участие свыше 20 тысяч нижегородцев, то в этот раз их было ещё больше. В тот раз длина колонны составила приблизительно 1,5 километра — на этот раз «голова» шествия уже прошла Чкаловскую лестницу, а замыкающие колонну ещё были на площади Минина и Пожарского.

Тысячи нижегородцев несли плакаты своих дедов, прадедов, отцов и братьев. Участники кратко озвучивали биографию своих Героев — многие погибли или пропали без вести во время войны, но немалая часть воинов также вернулась с фронта. Конечной точкой шествия стал Парк Победы, где проходят праздничные мероприятия и различные военно-исторические реконструкции.

Подробности в нашем онлайн-репортаже.