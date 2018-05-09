Кондратьев напомнил кубанцам о великом подвиге победителей 

Краснодар. 9 мая — Новая Кубань. Сегодня на Театральной площади собрались более 26 тысяч зрителей. Участников парада приветствовали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, вице-губернаторы, представители мэрии и гордумы, командиры воинских частей, руководители силовых ведомств края, ветераны.
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по площади прошли комплексы «Тайфун», «Эскандер», зенитные установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр» — всего более 20 единиц военной техники.
— Полгода во власти врага — страшное время оккупации для нашего края! Ожесточенные бои за Новороссийск, Туапсе, Крымск, Тамань — навсегда в летописи героических побед войны, — подчеркнул глава региона. — Разрушенная страна, но не покорившийся народ. Тот самый народ, который после войны всего за два десятка лет превратил наше Отечество в одну из сильнейших держав в мире. Нам выпала честь быть потомками победителей, и сегодня мы равняемся на них! — Обратился к жителям Краснодарского края с поздравительной речью Вениамин Кондратьев.