Кондратьев напомнил кубанцам о великом подвиге победителей

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по площади прошли комплексы «Тайфун», «Эскандер», зенитные установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр» — всего более 20 единиц военной техники.