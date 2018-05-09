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Находки Второй мировой: вещи, в которые сложно поверить
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Находки Второй мировой: вещи, в которые сложно поверить 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Лишь спустя долгие десятилетия планета открывает все секреты Второй мировой войны, этого страшного периода нашей с вами истории. Находки, скрытые в пустынях и заброшенных бункерах настолько невообразимы, что в них даже поверить сложно.
К примеру, в подземной каменоломне на юге Франции был обнаружен огромный гараж, полный раритетных автомобилей. Скорее всего, сюда их пригнали владельцы, чтобы они не попали в руки немецким солдатам. К сожалению, в настоящий момент десятки уникальных машин превратились лишь в ржавый хлам.
Но не все артефакты тех времен нужно искать в пустынях и заброшенных складах. У одного немецкого пенсионера прямо во дворе обнаружили прекрасно сохранившийся танк — владелец считал, что рано или поздно он пригодится ему в хозяйстве.
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