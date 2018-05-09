Жителям регионов Центральной России в День Победы продемонстрировали технику времен войны

ТАСС , 9 мая. Жителям регионов Центральной России во время праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, продемонстрировали военную технику тех лет. В частности, над Ярославлем пролетел штурмовик Ил-2.

Самолет получил сильные повреждения в воздушном бою в 1943 году и пролежал на дне озера Кривое в Мурманской области до 2012 года. Восстанавливали Ил-2 специалисты фонда «Крылатая память Победы».

После торжественных поздравлений по Ярославлю прошла колонна «Бессмертного полка», маршрут шествия пролегал по Волжской набережной и центру города. По данным правительства региона, в этом году в акции приняли участие около 20 тыс. человек. К шествию присоединился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов , он пришел с портретом своего деда Тимофея Федоровича Кармацкого, Героя Советского Союза.

"Я сегодня иду с портретом своего дедушки Тимофея Федоровича Кармацкого, артиллериста, фронтовика, который был награжден званием Герой Советского Союза в боях за город Грайворон Белгородской области . Очень важно, что в шествии принимает участие большое количество молодых людей и детей. Они идут вместе со своими родителями, со своими бабушками и дедушками и несут портреты всех тех, кто воевал в годы Великой Отечественной, и тех, кто после войны восстанавливал нашу страну", — рассказал Миронов.

Память об отце и Курская битва

Мария Яковлевна Воскребенцева, ребенок войны, дочь ветерана, пришла на шествие «Бессмертного полка» в Курске с портретом отца. Ее детство прошло в селе Ольховатка, где проходили ожесточенные бои.

75 лет назад село Ольховатка находилось в эпицентре Курской битвы с немецко-фашистскими оккупантами, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам она является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

"У меня осталась лишь одна фотография отца, его звали Дедушев Яков, он служил в кавалерии. Его сослуживцы рассказывали, что когда он был ранен и его отвезли в госпиталь, который потом стали бомбить, он кричал: где мой конь, жив? А ему старший отвечает — лишь бы ты был жив", — рассказывает Мария Яковлевна.

Отец Марии Воскребенцевой погиб на войне, она одна помогала матери. «Тяжело было очень. Мы работали с восьми лет, я все думала, когда я подрасту, чтобы маме помогать», — поделилась воспоминаниями собеседница агентства.

Суворовцы и знаменитая «Катюша»

Военный парад в Туле начался с выступления барабанщиков Тульского суворовского училища, затем военнослужащие Президентского полка службы коменданта московского Кремля Федеральной службы охраны пронесли по главной площади города Государственный флаг РФ и копию Знамени Победы.

"Я родом из Тульской области , но сейчас живу в Подмосковье , приехала с дочерью к родне в Тулу, сразу не поняла, зачем брат нас повел из дома еще в начале девятого, если парад начинается в 10:00, а когда подошли к площади, поняла — приди позже, мы не увидели бы ничего, ведь тут несколько тысяч человек собралось, все вокруг заполнено людьми. Для нашей семьи 9 мая — святой день, мой дедушка Петров Михаил Алексеевич воевал, был серьезно ранен в Курской битве, был демобилизован, но прожил долгую жизнь, а бабушкин брат Шилов Иван Никифорович погиб под Сталинградом, похоронен на Мамаевом кургане, его имя есть на гранитной доске в Зале Воинской славы", — рассказала ТАСС Ольга Дорина.

Также на площадь города-героя Тулы вышла механизированная колонна, ее возглавила «Катюша», восстановленная на одном из военных предприятий города. Всего тулякам показали более 50 образцов вооружения.

После парада началось шествие «Бессмертного полка», ее возглавил губернатор Тульской области Алексей Дюмин . Впервые движение колонны сопровождалось песнями и стихами о войне, исполненными жителями. За несколько недель до Дня Победы в городе провели акцию «Фронтовые песни голосами туляков», конкурсная комиссия отобрала для трансляции из громкоговорителей лучшие из записей, присланных горожанами. По оценкам организаторов шествия, в этом году в нем приняли участие около 150 тыс. человек, тогда как в 2017 году было порядка 80 тыс.

"Маленький" парад Победы

В Иваново прошел «маленький» парад Победы, в котором приняли участие около 300 дошколят. Всего были подготовлены парадные расчеты воспитанников из 44 детских садов. Малыши, облаченные в военную форму, в мини-гимнастерках, шинелях, тельняшках и с портретами своих прадедов-фронтовиков, прошли строем по импровизированной «Красной площади». В завершении праздника дошколята устроили концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и отведали солдатской каши.

Школа поселка Мермерины в Тверской области в День Победы получила имя маршала Советского Союза Ивана Конева . Дважды Герой СССР Иван Конев в годы Великой Отечественной войны, с октября 1941 года по август 1942 года, был командующим Калининской оборонительной операции. Он участвовал в историческом освобождении города Калинина ( Тверь ) в декабре 1941 года.

"На тверской земле бережно хранят память о легендарном военачальнике. В деревне Поддубки Калининского района установлен бюст Маршала, его имя увековечено в названии одной из улиц Твери, теперь оно присвоено школе. Это важный вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, патриотическое воспитание, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей", — отметил губернатор Игорь Руденя

"Солдаты наши меньшие"

Сотрудники воронежского океанариума подготовили ко Дню Победы тематическую программу «Солдаты наши меньшие», посвященную «подвигам» в годы войны лошадей, собак, дельфинов, кошек. Экскурсоводы бесплатно рассказывают посетителям, что на полях сражений в годы Великой Отечественной войны бойцам помогали более 60 тыс. собак, которые в отсутствие другой связи доставили более 120 тыс. донесений. Собаки вывозили раненых с поля боя, они спасли 700 тыс. человек, помогли доставить на передовую свыше 3,5 тыс. тонн боеприпасов.

Присоединились к празднованию и автомобилисты — в Воронеже в честь Дня Победы сто машин выстроились в фигуру Вечного Огня. «С Днем Победы! Желаем, чтобы над головой всегда было мирное небо. Пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества!» — пожелали воронежцам организаторы акции.