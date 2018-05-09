В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 20 тысяч ярославцев

9 Мая в Ярославле прошла уже ставшая традиционной общественно-патриотическая акция «Бессмертный полк». В этом году в мероприятии приняли участие около 20 тысяч человек. Вместе с горожанами в колонне с портретом своего деда, Героя Советского Союза Тимофея Федоровича Кармацкого, прошел глава региона Дмитрий Миронов

— «Бессмертный полк» — это акция, которая проходит в Ярославле уже в пятый раз, и с каждым годом все масштабнее, — отметил Дмитрий Миронов. — Я сегодня иду с портретом своего дедушки Тимофея Федоровича Кармацкого, артиллериста, фронтовика, который был награжден званием Герой Советского Союза в боях за город Грайворон Белгородской области . Очень важно, что в шествии принимает участие большое количество молодых людей и детей. Они идут вместе со своими родителями, со своими бабушками и дедушками и несут портреты всех тех, кто воевал в годы Великой Отечественной и тех, кто после войны восстанавливал нашу страну.

По традиции ярославцы с портретами близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, собрались у памятника Некрасову на Волжском бульваре. Маршрут колонны протяженностью 1,5 километра пролегал по верхней набережной Волги, через Народный переулок к Советской площади. Завершилось шествие у стадиона «Спартаковец».