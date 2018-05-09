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Хорошо ли вы знаете историю Великой Отечественной войны?
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Хорошо ли вы знаете историю Великой Отечественной войны? 

RT на русском 1 час назад
73 года назад закончилась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей. Проверьте, хорошо ли вы помните её историю.
RT на русском: последние новости
Заявление Могерини в связи с решением Трампа по иранской ядерной сделке Хорошо ли вы знаете историю Великой Отечественной войны? В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки
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