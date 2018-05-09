Овечкин, Малкин и Кучеров не сыграют за сборную на чемпионате мира. Объясняем, почему это хорошо

В начале этой недели стало окончательно ясно, что три главных российских бомбардира в НХЛ не смогут помочь сборной на чемпионате мира в Дании . «Вашингтон» Александра Овечкина и «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова продолжат поход за Кубком Стэнли в полуфинале конференции, а Евгений Малкин после вылета из плей-офф «Питтсбурга» принял решение заняться собственным здоровьем. Sport24 объясняет, почему отсутствие трех главных звезд пойдет на пользу национальной команде.

Александр Овечкин

Для начала капитана «Кэпиталз» стоит поздравить и порадоваться за него. Всем хорошо известно, что выхода в финал конференции Овечкин ждал долгих 13 лет, но только сам хоккеист знает, насколько тяжелым было это ожидание. У «Вашингтона» и его капитана были разные сезоны — в каких-то они считались главными фаворитами, в других рассматривались в качестве андердогов. Но, вне зависимости от ожиданий, все всегда завершалось одинаково — дальше второго раунда плей-офф один из фронтменов НХЛ не проходил никогда. И вот он, долгожданный прорыв! Прорыв, который Овечкин, будем объективны, заслужил.

Теперь про сборную. Овечкин выиграл восемь медалей чемпионатов мира, три из которых — золотые. Но попробуйте вспомнить, на каком из этих турниров он был звездой номер один? Когда для национальной команды нападающий был также важен, как для «Вашингтона»? В Квебеке Овечкин попал в символическую сборную турнира, но то первенство планеты для россиян навсегда останется турниром имени Ильи Ковальчука , а остальной мир будет вспоминать 20 очков канадца Дэни Хитли . В 2012 году золото для России выиграла тройка Пережогин — Попов — Малкин, а на чемпионате мира в Минске Олег Знарок победил, в основном, силами игроков КХЛ.

Овечкин за свою карьеру пропустил всего два чемпионата мира и достоин уважения за отношение к национальной команде. Но больших побед, которые можно было бы назвать именно победами Овечкина, сборная до сих пор так и не добилась. В Данию он мог приехать только в случае поражения в серии с «Питтсбургом». Представьте моральное состояние форварда, окажись он в очередной раз хуже Сидни Кросби и Евгения Малкина. Так что, выход «Вашингтона» в финал конференции — лучший вариант для всех.

Евгений Малкин

Форвард «Питтсбурга» провел один из лучших сезонов в карьере. Еще до его начала было понятно, что «Пингвинз» после двух выигранных Кубков Стэнли подряд, ждет очень непростой чемпионат, и именно российский нападающий стал тем, кто повел за собой команду в тяжелое для не время. В регулярке Малкин выбил 98 очков (больше он набирал только в сезоне 2011-2012), стал лучшим бомбардиром клуба и четвертым — среди всех игроков лиги. Хорош был Джино и в первом раунде плей-офф, в серии против «Филадельфии». А потом случилась травма, которая помешала ему показать максимум в противостоянии с «Вашингтоном» и приехать на чемпионат мира.

«Да, у меня травма. На чемпионат мира не поеду. Буду залечивать свои болячки. Потянул связку. Последние матчи играл в наколеннике, совсем неудобно. Сейчас никаких планов нет, буду лечиться, отдыхать и проводить время с семьей», — уже через несколько часов после вылета «Пингвинз» из розыгрыша Кубка Стэнли Малкин в беседе с журналистом Павлом Лысенковым сообщил, что сыграть в Дании не сможет. Удивительно, но не все восприняли это заявление хоккеиста адекватно. Нашлось немало тех, кто начал критиковать Евгения за его решение и едва ли не называть это решение предательством.

Три момента, которые объяснят, что Малкин прав. Во-первых, у хоккеиста действительно есть травма — момент его столкновения с нападающим «Филадельфии» Йори Лехтеря, после которого финн всем своим весом приземлился на ногу россиянина, можно легко найти в YouTube. Во-вторых, Евгения не стоило приглашать в сборную, даже если бы никакого повреждения у него не было — за последние три сезона он провел за «Питтсбург» больше 250 игр и очень устал, такая статистика не снилась ни одному другому российскому хоккеисту. В-третьих, здоровый Малкин всегда приезжал в сборную и право пропустить чемпионат мира в сложившейся ситуации у него точно есть.

Никита Кучеров

Из трех топовых российских нападающих больше всего сборной в Дании мог помочь Никита Кучеров. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард «Тампа-Бэй» впервые добрался до гроссмейстерской отметки в 100 результативных баллов, успел набрать и несколько важных очков в двух первых раундах Кубка Стэнли. Карьера Кучерова находится на пике, он покоряет Северную Америку невероятными финтами и умением забивать голы в решающие моменты главных матчей, а на чемпионате мира способен был стать достойным российским ответом на приезд в состав сборной Канады Коннора Макдэвида . Не сложилось — «Тампа» прошла «Бостон» и теперь в финале конференции Кучеров и Овечкин в очной дуэли определят претендента на титул от Востока.

И все-таки, отсутствие в Дании Кучерова и других наших НХЛовских звезд должно пойти национальной команде на пользу. Схема, когда в течение всего сезона в сборной наигрываются одни хоккеисты, а на чемпионате мира все ждут парней из-за океана, чтобы они сделали результат, конечно, работала неоднократно. Но правильной и справедливой от этого точно не стала. Для чего в России существует хоккейная лига, которую до сих пор некоторые считают первой после НХЛ? С какой целью в этой лиге созданы уже два базовых клубов сборной? Когда проверять — как все это работает?

Швеция, Проверили на Олимпиаде — оказалось, что на фоне игроков из других европейских чемпионатов и тех легионеров, которые играют в КХЛ, мы действительно лучшие. Но настоящий экзамен ждет сборную в ближайшие несколько дней. Этот чемпионат мира — самый крутой по составу участников за последние годы: Канада, США Финляндия претендуют в Дании на победу и ростеры этих сборных таким целям вполне соответствуют. Так вот он — шанс для российских хоккеистов доказать, что они чего-то стоят не только на уровне самой слабой за последние пару десятков лет Олимпиаде. А также шанс для Ильи Воробьева проявить свои тренерские способности и убедить, что его с его кандидатурой в ФХР не ошиблись.

За сборную России образца этого чемпионата мира снова хочется болеть. А еще хочется, чтобы у нее все получилось — даже в отсутствии трех лучших нападающих страны.

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